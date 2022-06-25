Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы", в которой пела на протяжении 15 лет. Но коллектив распался, а после этого Слава успела разругаться с второй солисткой Викторией Смеюхой. Сейчас Слава занимается сольной карьерой, активно выпуская новые песни. А после начала войны Каминская с детьми уехала Нидерланды в безопасность.
Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Каминская решила показать дочь, которая добралась до ее косметики.
"Лаура и мамина косметика", - написала Слава, добавив красноречивый смайлик смеха.
На фото был измазанный ребенок с недовольным лицом.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Оккупанты прут по всем направлениям: оставят ли ВСУ Лисичанск после ухода из Северодонецка
Враг захватил еще один населенный пункт, но получил отпор под Лисичанском: "Заставили отступить"
"В панике сбежали": ВСУ остановили наступление в одном из районов и уничтожили диверсантов, новые данные
ВСУ получили возможность освободить Херсон и Мелитополь, генерал озвучил сценарий: "Нельзя штурмовать в лобовую"
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" получила взбучку от украинок после похода к косметологу
А еще Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов" без стеснения дерзко обратилась к поклонникам
Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" впечатлила не только ножками в мини-шортиках