Слава Каминская из "НеАнгелов" показала дочь Лауру, которая добралась до ее косметики, насмешив украинцев.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы", в которой пела на протяжении 15 лет. Но коллектив распался, а после этого Слава успела разругаться с второй солисткой Викторией Смеюхой. Сейчас Слава занимается сольной карьерой, активно выпуская новые песни. А после начала войны Каминская с детьми уехала Нидерланды в безопасность.

Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Каминская решила показать дочь, которая добралась до ее косметики.

"Лаура и мамина косметика", - написала Слава, добавив красноречивый смайлик смеха.

На фото был измазанный ребенок с недовольным лицом.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" получила взбучку от украинок после похода к косметологу

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