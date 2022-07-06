Як пише Politeka.net , майстер спорту України з гімнастики, а також переможниця одного із сезонів шоу «Холостяк» Даша Ульянова поділилася у своєму Інстаграм новим постом.

У ньому красуня вирішила згадати, як виглядало життя без війни. На знімках Ульянова позувала в модному образі та з усмішкою на обличчі. На ній була світла джинсова куртка та джинси, а доповнювала образ брендова сумка.

Даша впевнено та безтурботно позувала на камеру, поправляючи волосся.

Втім, незважаючи на посмішку Ульянової на знімках, фото виконані у чорно-білому кольорі, що додає їм нотку смутку.

"Ілюзія звичайного життя", - підписала кадри Ульянова.

Її шанувальники не змогли пройти повз цей пост.

"Красуня, Даша", "Люблю", "Вогонь", "Дуже", "Господи, як я тягнуся від цих фото", - пишуть люди в коментарях до знімків.

Зазначимо, що недавно Даша ділилася з шанувальниками подробицями про свою зовнішність. Так, блогерка заявила, що ніколи не робила жодних уколів для особи, не рахуючи збільшення губ.

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