Як пише Politeka.net , майстер спорту України з гімнастики, а також переможниця одного із сезонів шоу «Холостяк» Даша Ульянова поділилася у своєму Інстаграм новим постом.
У ньому красуня вирішила згадати, як виглядало життя без війни. На знімках Ульянова позувала в модному образі та з усмішкою на обличчі. На ній була світла джинсова куртка та джинси, а доповнювала образ брендова сумка.
Даша впевнено та безтурботно позувала на камеру, поправляючи волосся.
Втім, незважаючи на посмішку Ульянової на знімках, фото виконані у чорно-білому кольорі, що додає їм нотку смутку.
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"Ілюзія звичайного життя", - підписала кадри Ульянова.
Її шанувальники не змогли пройти повз цей пост.
"Красуня, Даша", "Люблю", "Вогонь", "Дуже", "Господи, як я тягнуся від цих фото", - пишуть люди в коментарях до знімків.
Зазначимо, що недавно Даша ділилася з шанувальниками подробицями про свою зовнішність. Так, блогерка заявила, що ніколи не робила жодних уколів для особи, не рахуючи збільшення губ.
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