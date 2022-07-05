Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы", где пела на протяжении 15 лет. Артистка после этого начала сольную карьеру, постоянно радуя хитами своих фанов. После начала войны Слава уехала в Нидерланды вместе с детьми. Не забывает Каминская и об Инстаграм, где делится с фанатами своим творчеством, а также личными кадрами.
А в этот раз Каминская решила показать себя, примерив белый наряд в брюках и кофточке. Звезда стояла перед камерой, после чего подошла поближе.
"Мне кажется я говорила, что мое тело - храм. Храм, еще в топку храма улетело, еще храм, картофан", - сказала Слава, показывая три гамбургера и картофель-фри, которые, видимо, собралась съесть.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Уже пятая жертва за полгода: новая загадочная трагедия случилась с российским газовым топ-менеджером
Запрет на выезд из города без военкомата: в Генштабе выдали официальное разъяснение, кому и почему
Трагедия Бучи повторяется на Херсонщине, местные сообщили о ситуации в области: "Они держат людей..."
Жена продюсера "Квартал 95" в узком топике устроила пробежку, впечатлив ракурсом: кадры
Напомним, дочь Каминской из "НеАнгелов" добралась к косметике: Слава насмешила украинцев результатом
А еще Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" получила взбучку от украинок после похода к косметологу
Также Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов" без стеснения дерзко обратилась к поклонникам