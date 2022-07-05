Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы", где пела на протяжении 15 лет. Артистка после этого начала сольную карьеру, постоянно радуя хитами своих фанов. После начала войны Слава уехала в Нидерланды вместе с детьми. Не забывает Каминская и об Инстаграм, где делится с фанатами своим творчеством, а также личными кадрами.

А в этот раз Каминская решила показать себя, примерив белый наряд в брюках и кофточке. Звезда стояла перед камерой, после чего подошла поближе.

"Мне кажется я говорила, что мое тело - храм. Храм, еще в топку храма улетело, еще храм, картофан", - сказала Слава, показывая три гамбургера и картофель-фри, которые, видимо, собралась съесть.

Напомним, дочь Каминской из "НеАнгелов" добралась к косметике: Слава насмешила украинцев результатом

А еще Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" получила взбучку от украинок после похода к косметологу

Также Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов" без стеснения дерзко обратилась к поклонникам