Как пишет Politeka.net, мастер спорта Украины по гимнастике, а также победительница одного из сезонов шоу «Холостяк» Даша Ульянова поделилась в своем Инстаграм новым постом.
В нем красотка решила вспомнить, как выглядела жизнь без войны. На снимках Ульянова позировала в модном образе и с улыбкой на лице. На ней была светлая джинсовая куртка и джинсы, а дополняла образ брендовая сумка.
Даша уверенно и беспечно позировала на камеру, поправляя волосы.
Впрочем, несмотря на улыбку Ульяновой на снимках, фото выполнены в черно-белом цвете, что добавляет им нотку грусти.
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«Иллюзия обычной жизни», - подписала кадры Ульянова.
Ее поклонники не смогли пройти мимо этого поста.
«Красотка, Даша», «Люблю», «Огонь», «Очень», «Господи, как я тащусь от этих фото», - пишут люди в комментариях к снимкам.
Отметим, что не так давно Даша делилась с поклонниками подробностями о своей внешности. Так, блогерша заявила, что никогда не делала никаких уколов для лица, не считая увеличения губ.
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" в белом заворожила фигуркой, кадры.
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