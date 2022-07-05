Что же нужно делать, чтобы пережить раставание и научиться жить с разбитым сердцем, она перечислила далее.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич решила поделиться со своими подписчиками в Instagram полезными советами об отношениях.

Она поговорила о любви и ответила на самые задаваемые ей вопросы на эту тему. При этом артистка подчеркнула, что она не является экспертом, а лишь говорит о том, в чем у нее есть опыт.

Так, чаще всего девушки спрашивают у певицы совета о том, что делать с разбитым сердцем.

"Со своего опыта могу сказать, что ничего не надо делать. Это время нужно пережить и прожить эти эмоции. Принять их и не оставаться наедине с собой, не закрываться. И главное помнить: что любовь никуда из нашей жизни не уходит. У вас задание со своим разбитым сердцем жить тут в моменте, сегодня", - считает Злата Огневич.

Певица добавила, что нельзя прятаться от боли сердечной, ее просто нужно пережить и перетерпеть, ведь она не вечна.

"Знайте: эта боль пройдет, раны затянутся. Просто дайте себе время", - пояснила Злата Огневич.

Напомним, что Огневич рассказала, как ей аукнулся поход в Карпаты.

Как сообщала Politeka, Огневич после расставания с Задворным засветилась с импозантным мужчиной.

Также Politeka писала, что Огневич проехалась на поезде и поделилась впечатлениями.