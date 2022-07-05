Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица. Артистка прославилась благодаря участию в проекте "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз Соловий показалась в наряде с вырезом. Сверху певица накинула флаг, а образ дополнила венком на голове.

"Европейцы часто спрашивают, откуда у нас такая сила. Почему и за что мы решили бороться. Как оказалось, объяснить европейцами такие простые для нас вещи и чтобы они поняли нас - совсем не просто. Иногда песней, музыкой получается лучше донести то, что не передать просто словами. Кроме своих авторских хитов, благодаря которым я по большей части известна европейской публике, я исполняю много народных песен, через которые и приходит понимание у европейцев", - написала Соловий.

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