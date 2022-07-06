Відома телеведуча показала свою подругу з дитиною, яку не бачила чотири місяці.

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка від початку війни залишається в Україні, а днями повідомила про початок зйомок нового сезону шоу "Ле Маршрутка", поділилася у Instagram теплим фото із зустрічі з подругою. Як виявилося, Леся не бачилася з Лілею чотири місяці.

На фотографії, яку опублікувала у сторіс Нікітюк, вони з подругою стоять у квітучому саду в оточенні зелені та квітів. Перед камерою телезірка з'явилася у стильному комбінезончику кольору хакі, її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі – легкий макіяж. Леся захоплено дивиться на дитину, яку її подруга тримає на руках.

"Сьогодні зустрілася із подругою. Востаннє ми бачилися чотири місяці тому. Просто сльози", - підписала сторіс Нікітюк.

Зазначимо, що з початку війни телеведуча виїхала з Києва та оселилася у будинку своїх батьків у Хмельницькому. Весь цей час Леся активно волонтерила, облаштувала притулок для переселенців та підтримувала українців у соцмережах. А тепер ще й повернулася до зйомок свого проекту "Ле Маршрутка".

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