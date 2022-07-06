Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка кілька місяців тому оголосила про розлучення з Володимиром Дантесом після 11 років стосунків, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала у мережі нескромне відео з гарячої фотосесії.
У ролику Надя з'явилася перед фотографами, сидячи на синьому тлі, а довкола сяють спалахи. Перед камерою співачка позує у спокусливому темному боді з "дірявими" рукавами, яке підкреслило струнку фігуру та довгі ноги красуні. Волосся артистки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і вид спокусниці.
У підписі до публікації Дорофєєва знову зацікавила адаптацією свого хіта "Разноцветная" українською мовою: "Кліп на пісню "Разноцветная" зібрав уже 5 млн переглядів! Зовсім скоро я визначу переможця в конкурсі на адаптацію цього треку українською та познайомлю вас з автором чи автором".
Шанувальники тут же почали коментувати нову посаду Наді: "Дуже чекаємо на цю пісню українською мовою", "Оператор нишпорить, що знімати", "Люблю цю пісню, навіть не уявляю, наскільки ж це круто звучатиме українською мовою", "Упевнені, що пісня в українській версії буде також вау", "Українська Барбі", "Чекаємо з нетерпінням", "Дуже чекаємо!".
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