Український співак DZIDZIO (Михаило Хома) розповів в інтерв'ю Гордону про те, як йому довелося працювати на митниці.

У ті часи Хома займався в студії "Галич" в Яворові, там же співав і колектив митників.

"Я старався бути завжди біля них. Ми познайомились, і тут мене помітив начальник митниці Краківця, який недавно перейшов з Києва. Я такий виконавчий хлопець, і колонки можу піднести, і організувати, й допомогти, і сам заспівати. Він мені запропонував: ходи до нас в колектив, на службу", — розповів Михайло.

Тоді майбутній артист всерйоз цю пропозицію не сприйняв.

"Я розумів на той час, скільки це коштує, це ж шалені гроші (це все по чутках, я конкретно не знав, скільки це). На мій погляд, це була спокуса для юного хлопця застрибнути в вагон шикарних умов", — пояснює Дзідзьо та сміється.

Спершу Михайло зробив вигляд, що він не почув пропозицію.

"Але наступний концерт, другий, третій, і він завжди після концерту казав: "Підійди будь ласка. Чому ти не сприймаєш моїх слі серйозно?". На третій раз я вже прийшов у відділ кадрів, здав документи, почав стажуватися, їздити кожен день на митницю, вчити кодекс про корупцію", — розповів Дзідзьо.

Михайло спостерігав, як все відбувається, і зрозумів, що це не його, що він страшенно сумував за студією, за концертами, за вільним часом, який він приділяв творчості.

"Я зрозумів, що це була моя велика помилка, як спокуса. Це для мене наука на ціле життя, щоб від тих спокус відмовлятися", — зізнався артист.

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