Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая с начала войны остается в Украине, а на днях сообщила о начале съемок нового сезона шоу "Ле Маршрутка", поделилась в Instagram теплым фото со встречи с подругой. Как оказалось, Леся не виделась с Лилей четыре месяца.
На фотографии, которую опубликовала в сторис Никитюк, они с подругой стоят в цветущем саду в окружении зелени и цветов. Перед камерой телезвезда появилась в стильном комбинезончике цвета хаки, ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице легкий макияж. Леся увлеченно смотрит на ребенка, которого ее подруга держит на руках.
"Сегодня встретилась с подругой. В последний раз мы виделись четыре месяца назад. Просто слезы", - подписала сторис Никитюк.
Отметим, что с начала войны телеведущая выехала из Киева и поселилась в доме своих родителей в Хмельницком. Все это время Леся активно волонтерила, обустроила приют для переселенцев и поддерживала украинцев в соцсетях. А теперь еще и вернулась к съемкам своего проекта "Ле Маршрутка".
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