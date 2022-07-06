Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка від початку війни залишається в Україні, часто ділиться із шанувальниками новинами зі свого життя у Instagram. Так, цього разу зіркова красуня зацікавила українців новим сезоном її тревел-шоу шоу "Ле Маршрутка".

Як видно, Леся опублікувала в мікроблозі фото зі зйомок, на якому її можна побачити разом із водієм Бодею та, власне, тією самою маршруткою. Зважаючи на все, новий сезон шоу буде присвячений українським містам та селам, які постраждали від військових дій після вторгнення росії в Україну.

У підписі до публікації Нікітюк заінтригувала шанувальників новим сезоном "Ле Маршрутки": "Привіт друзі! Кілька днів мене не було в мережі… по фото вже розумієте чому. Ми готуємось до зйомок Ле Маршрутки, 3й сезон. Це буде непросто з огляду на реалії, в яких ми з вами живемо. Плануємо почати з Києва, а закінчити в Ялті. Віримо у ЗСУ!"

Шанувальники відразу почали коментувати цю новину від телезірки: "Чудова новина", "Спочатку, хоча б у Херсоні", "З нетерпінням чекаю зйомок з Ялти", "Це буде особливий випуск Ле Маршрутки. Удачі вам", "Я ось уже бачу, як під час чергової зйомки ви святкуєте перемогу", "Вперед, тільки вперед!", "І в Ялті, і в Севастополі обов'язково знімете!

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