Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Тіна Кароль почала активно виступати з благодійними концертами, підтримує свою країну та часто розповідає про успіхи наших захисників. Зірка чітко висловила свою позицію проти російської агресії та засудила спроби зруйнувати наші землі.

На благодійних концертах Тіна активно використовує різні образи для емоційних виступів. Також артистка вражає розкішними дизайнерськими вбраннями. Темна сукня відтінку металік з відкритим декольте та акуратним акцентом на ньому виглядала дуже стильно.

У мережі підтримують образи співачки на виступах, проте нагадали, що артистці слід вчинити, як Полякова та Барських – дати концерт у метро:

«Неймовірна❤️🇺🇦; Казкова принцеса 💥; Тіна просто красуня❤; Нудьгую 😭💔 @tina_karol давайте і ви концерт у метро організуєте 🙏».

Також шанувальники вирішили показати один із моментів виступу Тіни. Нещодавно їй писали, що вона набрала трохи зайвого і помічали досить сміливі образи артистки. Наряду з сіточкою та блискітками артистка знову вразила зовнішністю.

«Тіна Кароль та Іван Navi «Ангели всі знають»» - сказано у підписі під кадром.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" у білому зачарувала фігуркою, кадри.

Як повідомляла Politeka, улюблениця Вакарчука Соловій разом із вирізом полонила справжньою красою.

Також Politeka писала, що Огневич заговорила про розбите серце і дала важливе настанову.