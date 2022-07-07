Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль начала активно выступать с благотворительными концертами, поддерживает свою страну и часто рассказывает об успехах наших защитников. Звезда четко выразила свою позицию против российской агрессии и засудила попытки разрушить наши земли.

На благотворительных концертах Тина активно использует разные образы для эмоциональных выступлений. Также артистка впечатляет роскошными дизайнерскими нарядами. Темное платье оттенка металлик с открытым декольте и аккуратным акцентом на нем выглядело очень стильно.

В сети поддерживают образы певицы на выступлениях, однако напомнили, что артистке следует поступить, как Полякова и Барских – дать концерт в метро:

«Невероятная❤️🇺🇦; Сказочная принцесса 💥; Тина просто красавица❤; Скучаю 😭💔 @tina_karol давайте и вы концерт в метро организуете 🙏».

Также поклонники решили показать один из моментов выступления Тины. Не так давно ей писали, что она набрала немного лишнего и подмечали довольно смелые образы артистки. В наряде с сеточкой и блестками артистка снова впечатлила внешностью.

«Тина Кароль и Иван Navi «Ангелы все знают»» - сказано в подписи под кадром.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" в белом заворожила фигуркой, кадры.

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