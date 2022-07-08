Переможець шоу "Майстер Шеф", шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко на своїй сторінці в Instagram порадував українців новим рецептом, на який чекали багато українок. Йшлося про борщ, який дуже багатьом подобається.
Так, по словам Клопотенко, ингредиенты на борщ с фрикадельками:
- Вода - 3 л
- Солодкий перець - 1шт
- Буряк – 1кг
- Курячі стегна/крила - 300г
- Морква - 3шт
- Цибуля - 2шт
- Вершкове масло – 100г
- Капуста
- Картопля - 300г
- хмелі-сунелі
- Лаврове листя
- Запашний перець горошком
- Курячий фарш – 300г
- Укроп – пучок
- сметана
Шанувальники одразу відповіли на приготування кухаря:
«Безумовно, вірю у перемогу!!🙏; Хочу подякувати за роботу Євгену та команді! Іноді від нервового зриву рятує сайт із рецептами, завжди якісно та яскраво, життя триває! Все буде Україна, все буде борщ!; Сьогодні моє життя змінилося. Борщ більше не буде таким для мене, як раніше. Дякую Женя!; Дитина, 5 років, дивиться і каже, що хоче бути такою, як Ви».
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Нагадаємо, Євген Клопотенко розкрив два рецепти, які хоч якось скрасять літо.
Як повідомляла Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.
Також Politeka писала, що Клопотенко розкрив, чого натерпівся в лікарні.