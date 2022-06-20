Про це зірка проекту "МайстерШеф" Євген Клопотенко розповів на своїй сторінці в Instagram. Так, з нагоди Міжнародного дня медика кулінар вирішив розповісти про те, які спогади у нього пов'язані з людьми цієї професії.

Клопотенко зізнався, що з дитинства любив ходити в лікарню, адже у його друга була сім'я лікарів, а ще його заохочували за хорошу поведінку під час візиту смачними бургерами.

Втім, Клопотенко зізнається, що після того як йому видалили 4 зуба за раз, а потім ще 2, він почав боятися стоматологів. За словами шеф-кухаря, цей страх пройшов з часом тільки через те, що до стоматологів йому доводилося ходити часто.

Втім, у Клопотенко є кілька особливо запам'яталися історій, пов'язаних з лікарнею.

"Ще якось видалили аденоїди без анастезії, я майже втратив свідомість, але потім встав, хотів подякувати і обризкав кров‘ю лікаря. Лікар була у шоці, я, напевно, також. З часом я почав любити біль. Можливо, через бургери. Ще коли зашивали коліно без анастезії, то це був цікавий досвід. Я тоді прикусив собі палець, щоб втриматися. А відчувати зонт у себе в шлуку - то окрема насолода. Сподіваюся, вже зонтик не був пов’язаний з бургерами на Деміївському ринку", - написав шеф-кухар.

Він зізнався, що в цілому лікарям буває з ним складніше, ніж йому з ними. На думку Клопотенка, медики-святі люди.

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