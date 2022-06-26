Популярний український кухар, шоумен і переможець шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко продовжує радувати новими рецептами в Instagram. Також чоловік ділиться різними історіями і розповідає про символізм деяких українських страв.

За словами Клопотено, є десерт з херсонськими кавунами.

"Ми дивом їх вирішили минулого року заферментувати. І ось цього літа дістали ці спогади, додали до них холодний лимонний мус і родзинки з ліщиною. Я зберігаю свої думки в їжі. Це мій спосіб говорити з людьми так, щоб вони відчували те ж, що і я. це мій спосіб висловлювати позицію. Це мій спосіб поширювати інформацію. І я, як і кожен українець, кажу: Херсон – це Україна. Ми зберегли херсонські кавуни. А Україна збереже Херсон» - написав кухар.

Він згадав і про тюльку з Одеси, її на Привозі бере його друг і крутий шеф, вони знайшли спосіб доставляти рибу в Київ так, щоб продукт зберігав свою свіжість.

"До тюльки печемо картоплю у вершках, робимо томати з синьою цибулею і додаємо ароматне зелене масло. Для всіх, хто не може поїхати на пляж в Одесу і дуже сумує. Ми привезли її смак до себе".

Через гастрономію можна об'єднуватися і підтримувати, вважає Клопотенко. Для нього завжди літо було сезоном, коли головним у його стравах ставав Південь України. Нинішній рік винятком не буде.

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