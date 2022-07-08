Победитель шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram порадовал украинцев новым рецептом, который ждали многие украинки. Речь зашла о борще, который очень многим нравится.
Так, по словам Клопотенко, ингредиенты на борщ с фрикадельками:
- Вода – 3л
- Сладкий перец - 1шт
- Свекла – 1кг
- Куриные бедра/крылья - 300г
- Морковь - 3шт
- Лук - 2шт
- Сливочное масло – 100г
- Капуста
- Картофель - 300г
- Хмели-сунели
- Лавровые листья
- Душистый перец горошком
- Куриный фарш – 300г
- Укроп – пучок
- Сметана
Поклонники сразу ответили на приготовления повара:
«Безусловно, верю в победу!!🙏; Хочу поблагодарить за работу Евгения и команду! Иногда от нервного срыва спасает сайт с рецептами, всегда качественно и ярко, жизнь продолжается! Все будет Украина, все будет борщ!; Сегодня моя жизнь изменилась. Борщ не будет больше таким для меня, как раньше. Спасибо Женя!; Ребенок, 5 лет, смотрит и говорит, что хочет быть таким как Вы».
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Напомним, Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.
Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.
Также Politeka писала, что Клопотенко вскрыл, чего натерпелся в больнице.