Победитель шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram порадовал украинцев новым рецептом, который ждали многие украинки. Речь зашла о борще, который очень многим нравится.

Так, по словам Клопотенко, ингредиенты на борщ с фрикадельками:

Вода – 3л

Сладкий перец - 1шт

Свекла – 1кг

Куриные бедра/крылья - 300г

Морковь - 3шт

Лук - 2шт

Сливочное масло – 100г

Капуста

Картофель - 300г

Хмели-сунели

Лавровые листья

Душистый перец горошком

Куриный фарш – 300г

Укроп – пучок

Сметана

Поклонники сразу ответили на приготовления повара:

«Безусловно, верю в победу!!🙏; Хочу поблагодарить за работу Евгения и команду! Иногда от нервного срыва спасает сайт с рецептами, всегда качественно и ярко, жизнь продолжается! Все будет Украина, все будет борщ!; Сегодня моя жизнь изменилась. Борщ не будет больше таким для меня, как раньше. Спасибо Женя!; Ребенок, 5 лет, смотрит и говорит, что хочет быть таким как Вы».

Напомним, Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.

Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.

Также Politeka писала, что Клопотенко вскрыл, чего натерпелся в больнице.