Актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера «Квартал 95» Олександра Божкова, показала своє тренування рано-вранці. За словами Ганни, вона бажає підтримувати свою форму у тому вигляді, який буде для неї максимально комфортним - вона не женеться за приписаними стандартами.

Варто відзначити, що за всієї завантаженості актриса, яка встигла зіграти в багатьох серіалах, не забуває про будинок. Вона займається своїми синами, готує смачні бюлди та показує рецепти в Інстаграм.

Також Ганна веде свій блог та встигає приділити час собі. Але особисте життя для сімейного затишку зірка залишає осторонь, наголошуючи на більш нейтральних темах. Кадрами з тренування Анна порадувала вранці.

Раніше шанувальники вже помічали, що Ганна схудла і виглядає навіть яскравішою за звичайну.

Також на своїй сторінці в Instagram артистка похвалилася новими фотографіями, на яких позує у незвичайній вишиванці.

"130 днів війни, 130 днів втрат, болю та непокори, 130 днів боротьби за кожне життя, 130 днів віри в нашу перемогу. Повномасштабне вторгнення Росії кардинально змінило життя українців, а тих, хто до війни був у складному становищі, вона зробила ще більше вразливим. Проклята війна торкнулася кожного в Україні. Вона обірвала тисячі життів, зруйнувала та змінила долі мільйонів українців", - наголосила Саліванчук.

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