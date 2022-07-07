Актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера «Квартал 95» Александра Божкова, показала свою тренировку ранним утром. По словам Анны, она желает поддерживать свою форму в том виде, который будет для нее максимально комфортным - она не гонится за приписанными стандартами.

Стоит отметить, что при всей загруженности актриса, которая успела сыграть во множестве сериалов, не забывает о доме. Она занимается своими сыновьями, готовит вкусные бюлда и показывает рецепты в Инстаграм.

Также Анна ведет свой блог и успевает уделить время себе. Но личную жизнь для семейного уюта звезда оставляет в стороне, делая акценты на более нейтральных темах. Кадрами с тренировки Анна порадовала утром.

Ранее поклонники уже подмечали, что Анна похудела и выглядит даже ярче обычного.

Также на своей странице в Instagram артистка похвасталась новыми фотографиями, на которых позирует в необычной вышиванке.

"130 дней войны, 130 дней потерь, боли и непокоренности, 130 дней борьбы за каждую жизнь, 130 дней веры в нашу победу. Полномасштабное вторжение россии кардинально изменило жизнь украинцев, а тех, кто до войны был в сложном положении, она сделала еще более уязвимым. Проклятая война коснулась каждого в Украине. Она оборвала тысячи жизней, разрушила и изменила судьбы миллионов украинцев", — подчеркнула Саливанчук.

Напомним, победительница «Холостяка» Анна Богдан после расставания с Заливако честно рассказала, есть ли у нее бойфренд.

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