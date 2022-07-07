Як пише Politeka.net , актриса та колишня «Холостячка» опублікувала нову заяву у своєму Інстаграм, щодо безкультурних та огидних висловлювань на свою адресу. Як відомо, раніше знайомий Мішиної розповів у соцмережах про те, як працював на «Дизель Студіо», однак у якийсь момент йому просто не виплатили гроші.

Ксенія заступилася за потерпілого чоловіка, проте отримала нападки від учасників "Дизель-шоу".

“Остання ситуація знову дала мені сили для боротьби. Тому що оголила не лише мою проблему, а й проблему тисяч інших людей, особливо жінок. Адже буквально ще вчора психологічне насильство не вважалося за тиск. Домашнє насильство не вважалося злочином і вимагало покарання.

Але уявіть, яким було б у нас суспільство, якби кожна дівчина мала можливість захистити себе? Яким було б наше суспільство, якби кожна людина, яка перейшла межу, отримувала б справедливе покарання» - пише Ксенія.

Після того, як Крутоголов публічно прополоскав її у своєму посту, також Мішина не залишила ситуацію без відповіді.

Вона наголосила, що особисто знає людину, яка поскаржилася на «Дизель Студіо», і впевнена у її чесності. Актриса розповіла, що хотіла підтримати людину, яка, як і багато інших працівників творчої сфери, зіткнулася з проблемами через війну.

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