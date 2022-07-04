Ксения Мишина жестко ответила «Дизель Студио» и Егору Крутоголову после того, как оказалась втянута в их скандал с бывшим сотрудником.

Как пишет Politeka.net, актриса и бывшая «холостячка» опубликовала новое заявление в своем Инстаграм. Ранее хороший знакомы Мишиной рассказал в соцсетях о том, как работал на «Дизель Студио», однако в какой-то момент ему просто не выплатили деньги, а после долгих разбирательств заплатили лишь малую сумму от обещанного.

Изначально Мишина репостнула его пост в своем Инстаграм, после чего актер «Дизель Студио» Егор Крутоголов упомянул ее в своем посте, в котором также заявил, что приятель актрисы не был сотрудником студии, поэтому получал не зарплату, а гонорар, и якобы запросил слишком большую сумму.

После того, как Крутоголов публично «прополоскал» ее в своем посте, Мишина не оставила ситуацию без ответа.

Она подчеркнула, что лично знает человека, который пожаловался на «Дизель Студио», и уверена в его честности. Актриса рассказала, что хотела поддержать человека, который, как и многие другие работники творческой сферы, столкнулся с проблемами из-за войны.

«Ответ на мою поддержку не заставил себя ждать. И уровень этого ответа подтверждает качество этих людей и то, как они могут обращаться с другими. Обидеть, обмануть, наговорить, для них норм! Мы уже давно условно знакомы…В первый раз они тяжело переживали мою победу на «Танцях з зірками». Во второй раз их очень затронула моя Холостячка. Но тогда люди, которым знаком термин «мужское достоинство» закрыли им рты…Так вот, я к чему…пока у руля наших культурных проектов люди, которые знать ни знали ни о культуре, ни об этике, нам будет сложно стать теми, кем мы хотим. Потому что именно такие персонажи отравляют отсутствием ценностей людей с телеэкранов…Это все очень противно и грязно, но хорошо, что они показали свое настоящее лицо. Теперь его видите и вы», - написала Мишина.

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