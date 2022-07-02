На своей странице в Instagram артист разместил длинный пост в ответ на обвинения контентмейкера Николая Федосенкова, который не может получить деньги за проделанную работу и в защиту которого стали некоторые украинские звезды, в частности актриса Ксения Мишина.

Крутоголов сам набросился на экс-работника с обвинениями, пренебрежительно называя его "мальчиком", и заявил, что тот плохо выполнял свою работу, а потом еще и "шантажировал", угрожая предать историю огласке, если представители "Дизель Студио" не выплатят деньги.

"И все это не правда, потому что Коля - не сотрудник студии, зарплату он не должен получать, а получал гонорар за проделанную работу. У нас с ним, в отличие от наших сотрудников, нет никаких трудовых договоренностей, поэтому нарушить мы их не могли ", - добавил Крутоголов.

Звезда "Дизель шоу" также наехал на Ксению Мишину, которая в сторис перепостила публикацию Федосенкова и написала: "Такие поступки наверняка из-за буквы Z в логотипе?".

"К этому "мегаскандалу" присоединились еще и несколько звезд, одной из которых была Ксения Мишина, сравнившая нас с рашистами из-за наличия буквы Z в названии компании. Я не знаю, чем сейчас занимается госпожа Мишина и где находится сейчас, но мне особенно от ее досадно и противно слышать о таких сравнениях, потому что мы стараемся делать все, что можем для нашей победы над рашистами, да и кроме того, она мне лично так нравилась! до этого момента…", — заявил Крутоголов.

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