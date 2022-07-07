Как пишет Politeka.net, актриса и бывшая «Холостячка» опубликовала новое заявление в своем Инстаграм, касательно безкультурных и отвратительных высказываний в свой адрес. Как известно, ранее знакомый Мишиной рассказал в соцсетях о том, как работал на «Дизель Студио», однако в какой-то момент ему просто не выплатили деньги.

Ксения заступилась за пострадавшего мужчину, однако получила нападки от участников "Дизель шоу".

«Последняя ситуация снова дала мне силы для борьбы. Поэтому что оголила не только мою проблему, но и проблему тысяч других людей, особенно женщин. Ведь буквально еще вчера психологическое насилие не считалось давлением. Домашнее насилие не считалось преступлением и не требовало наказания.

Но представьте, каким бы было у нас общество, если бы каждая девушка имела возможность защитить себя? Каким бы было наше общество, если бы каждый человек, который перешел черту, получал бы справедливое наказание» - пишет Ксения.

После того, как Крутоголов публично «прополоскал» ее в своем посте, также Мишина не оставила ситуацию без ответа.

Она подчеркнула, что лично знает человека, который пожаловался на «Дизель Студио», и уверена в его честности. Актриса рассказала, что хотела поддержать человека, который, как и многие другие работники творческой сферы, столкнулся с проблемами из-за войны.

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