Как сообщает Politeka.net, молчание прервала родная сестра Марины Поплавской, трагически погибшей в ДТП в 2018 году.

Свою историю женщина решила рассказать после того, как контентмейкер Николай Федосенков сообщил о невыплате компанией «Дизель Студио» зарплаты.

Напомним, художественный руководитель и актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов уже ответил на эти обвинения.

«Николай не единственная жертва финансового "кидалова" и поэтому я благодарна, что он набрал воздуха в легкие и осмелился сделать этот шаг... После гибели моей родной сестры руководители шоу не сочли нужным вернуть семье честно заработанные Мариной средства за четыре концерта, которые состоялись в Киеве, Луцке, Львове, а также за съемку летом 2018 года в сериале "На троих". Я не знаю точной суммы, но понимаю, что речь идет о немалой сумме. О любых компенсациях по поводу гибели на рабочем месте и говорить нечего", – сообщила сестра Поплавской.

Скрины этого рассказала Николай Федосенков разместил на своей странице в Instagram.

По словам сестры Поплавской, руководство «Дизелей» организовало для актрисы пышные похороны, но фактически та сама их себе и оплатила – деньгами, которые не выплатили ее семье.

«"Продюсеры шоу устроили пышные похороны моей сестры. Экономия на безопасности и экономия на гонорарах. Нет человека – нет оплаты труда. Так что же получается? Что фактически ритуальные услуги Марина сама себе и оплатила? Назвать это просто цинизмом – это не сказать ничего», - добавила сестра Марины.

Также женщина отметила, что если для администрации «Дизель Шоу» - это норма, то пусть их поступки будут на их "совести".

Более того, сестра Марины Поплавской заверила, что руководство шоу спекулирует на ее имени, а фонды и депозиты, якобы открытые племянницами Марины – это открвоенная ложь.

«Грустно, что суды в Украине не работают. Все действия продюсеров должны иметь свою правовую и юридическую оценку», - подчеркнула сестра Марины Поплавской.

Напомним, звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП на 28-м км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила, где произошло столкновение автобуса "Неоплан" и грузовика. В момент ДТП она сидела в кресле рядом с водителем. В ДТП пострадали еще двое участников шоу.

На днях в Дизель Шоу анонсировали премьеру песни в память об актрисе.

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