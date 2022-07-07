Як повідомляє Politeka.net, молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова провела деякий час у Львові – разом із чоловіком Віктором Павликом, сином Мишком та мамою вона вирушила у безпечніше місце.

Поки співак давав благодійні концерти, його дружина багато гуляла з дитиною на свіжому повітрі та проводила з малюком увесь свій вільний час. На нових кадрах в Інстаграмі Катерина Репяхова показала, як виріс Михайло.

Молода мама опублікувала на особистій сторінці кілька фото із синочком. Катерина Репяхова зняла хлопчика на камеру, поки він сидів у неї на руках і вже задивлявся на дівчаток.

На другому знімку Михайла можна побачити всередині машини – він пристебнутий до дитячого крісла та щасливо посміхається. У своїх маленьких ручках малюк тримає яскраву іграшку у формі кубика-рубика.

"Якби ви тільки знали, скільки разів у дорозі нас виручав цей кубик. Мішенька дуже любить цю іграшку", - розповіла Катерина Репяхова.

Судячи по кадрам Михасик росте просто копією свого зіркового тата.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика похвалилася перемогою в суді над його екс-дружиною.

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