Як пише Politeka.net, Катя Репяхова – молода дружина Віктора Павлика та успішна блогерка. Пара одружилася кілька років тому, а торік дівчина народила первістка - сина Михайла. Катя з початку війни перебувала в Ізраїлі, але нещодавно вирішила повернутися назад в Україну, після чого влаштувала марафон за собою. Не забуває Репяхова та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.
А цього разу Репяхова вирішила поговорити із аудиторією.
"Давайте сьогодні відповідаю", - написала Катя.
"Ніс коли переробиш?", - написав фанат.
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"Коли будуть зайві 10.000 доларів. А від вас вашої тактовності навряд чи переробитимуть", - відповіла Катя.
"Ніс треба переробити тому, хто сує його не у свої справи", - показала Репяхова відповідь ще однієї фанатки під сторіс.
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