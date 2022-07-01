Як пише Politeka.net, Катя Репяхова – молода дружина Віктора Павлика та успішна блогерка. Пара одружилася кілька років тому, а торік дівчина народила первістка - сина Михайла. Катя з початку війни перебувала в Ізраїлі, але нещодавно вирішила повернутися назад в Україну, після чого влаштувала марафон за собою. Не забуває Репяхова та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу Репяхова вирішила поговорити із аудиторією.

"Давайте сьогодні відповідаю", - написала Катя.

"Ніс коли переробиш?", - написав фанат.

"Коли будуть зайві 10.000 доларів. А від вас вашої тактовності навряд чи переробитимуть", - відповіла Катя.

"Ніс треба переробити тому, хто сує його не у свої справи", - показала Репяхова відповідь ще однієї фанатки під сторіс.

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