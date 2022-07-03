Як пише Politeka.net , Катя Репяхова - молода дружина Віктора Павлика, яка не раз скандалила в мережі, похвалилася черговою "перемогою".
Справа в тому, що вона відсудила грошову компенсацію у колишньої дружини артиста Лариси Созаєвої. Як відомо, жінка образила чергову дружину Павліку після її поведінки.
У відповідь Репяхова заявила, що вона жертва і вимагала, щоб Созаєва відшкодувала їй моральну шкоду, оскільки та публічно назвала четверту дружину музиканта «нахабною тварюкою». Катерина перемогла у суді і Созаєва тепер має виплатити їй грошову компенсацію у розмірі восьми тисяч гривень.
Репяхова раніше розповідала, що конфлікт почався через квартиру, яка була придбана в кредит ще за шлюбу Павлика та Созаєвої.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Успішний контрнаступ ЗСУ на Херсонщині, в Нацгвардії повідомили перші деталі: "Наразі треба..."
У російському Бєлгороді серія потужних вибухів, є жертви: з'явилися подробиці та кадри з місця
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук напала на Тіну Кароль через Світлану Лободу: "Я на 100% згодна..."
Знову "Холостячка" Ганна Богдан похвалилася коротенькою стрижкою та відмовилася від укладання: "Якось так"
"Хочу, щоб люди, які говорять гидоти, знали: вони можуть понести за це відповідальність!"
Репяхова та Павлик одружилася кілька років тому, а минулого року дівчина народила первістка – сина Михайла. Катя з початку війни перебувала в Ізраїлі, але нещодавно вирішила повернутися назад до України, після чого влаштувала марафон з відповідей на запитання.
"Давайте сьогодні відповідаю", - написала Катя.
"Ніс коли переробиш?", - написав фанат.
"Коли будуть зайві 10.000 доларів. А від вас вашої тактовності навряд чи переробитимуть", - відповіла Катя.
Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика несподівано заговорила про другу дитину
Politeka також повідомила, що молода дружина Віктора Павлика розплакалася через нову сімейну драму
А Політехня писала , що молода дружина Віктора Павлика зізналася, як до неї прийшла популярність.