Як пише Politeka.net , Катя Репяхова - молода дружина Віктора Павлика, яка не раз скандалила в мережі, похвалилася черговою "перемогою".

Справа в тому, що вона відсудила грошову компенсацію у колишньої дружини артиста Лариси Созаєвої. Як відомо, жінка образила чергову дружину Павліку після її поведінки.

У відповідь Репяхова заявила, що вона жертва і вимагала, щоб Созаєва відшкодувала їй моральну шкоду, оскільки та публічно назвала четверту дружину музиканта «нахабною тварюкою». Катерина перемогла у суді і Созаєва тепер має виплатити їй грошову компенсацію у розмірі восьми тисяч гривень.

Репяхова раніше розповідала, що конфлікт почався через квартиру, яка була придбана в кредит ще за шлюбу Павлика та Созаєвої.

"Хочу, щоб люди, які говорять гидоти, знали: вони можуть понести за це відповідальність!"

Репяхова та Павлик одружилася кілька років тому, а минулого року дівчина народила первістка – сина Михайла. Катя з початку війни перебувала в Ізраїлі, але нещодавно вирішила повернутися назад до України, після чого влаштувала марафон з відповідей на запитання.

"Давайте сьогодні відповідаю", - написала Катя.

"Ніс коли переробиш?", - написав фанат.

"Коли будуть зайві 10.000 доларів. А від вас вашої тактовності навряд чи переробитимуть", - відповіла Катя.

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