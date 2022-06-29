Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український співак, який підтримує свою країну в боротьбі проти російських загарбників. Артист разом зі своєю молодою дружиною виховує маленького сина Мішу. Раніше Катерина працювала у нього концертним директором, А тепер почала розвивати свій бізнес.

Дівчина також розповіла, що через події останніх днів у неї не було сил на щось і вона не хотіла ні з ким спілкуватися. Однак вона також встигла задуматися про другу дитину.

"Всім привіт, вчора не було сил і настрою заходити в сторіс. При всьому моєму оптимізмі вчора / позавчора мене накрило, через цю несправедливість до нашого народу!».

Але сьогодні я беру себе в руки: вчуся, працюю, живу далі. Заради майбутнього моєї дитини і країни. Вчора я отримала невелику партію товару. Як мені там все подобається! Хочеться відразу ще дівчинку» - пише Катерина

Ми писали, нерідко робить це Репяхова заради піару, а після скаржиться на увагу преси. Не так давно вона публічно ридала на камеру і заявила, що не може пробачити чоловіка і можливо не повернеться додому. Проте, фактично відразу Репяхова заявила про примирення і виклала кілька слізливих відео.

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