Как сообщает Politeka.net, молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова провела некоторое время во Львове – вместе с мужем Виктором Павликом, сыном Мишей и мамой она отправилась в более безопасное место.
Пока певец давал благотворительные концерты, его супруга много гуляла с ребенком на свежем воздухе и проводила с малышом все свое свободное время. На новых кадрах в Инстаграм Екатерина Репяхова показала, как вырос Михаил.
Молодая мама опубликовала на личной странице несколько фото с сыночком. Екатерина Репяхова сняла мальчика на камеру, пока он сидел у нее на руках и уже засматривался на девочек.
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На втором снимке Михаила можна увидеть внутри машины - он пристегнут к детскому креслу и счастливо улыбается. В своих маленьких ручках кроха держит яркую игрушку в форме кубика-рубика.
"Если бы вы только знали, сколько раз в дороге нас выручал этот кубик. Мишенька очень любит эту игрушку", - рассказала Екатерина Репяхова.
Судя по кадрам Михасик растет просто копией своего звездного папы.
Напомним, что молодая жена Виктора Павлика похвасталась победой в суде над его экс-женой.
Как сообщала Politeka, молодую жену Виктора Павлика раскритиковали из-за внешности, Катя ответила.
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика неожиданно заговорила о втором ребенке.