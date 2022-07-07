Популярна американська модель Кайлі Дженнер, яка нещодавно народила другу дитину, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова поділилася чарівними кадрами зі зйомок, на яких постала у спокусливому образі.
На нових фотографіях Кайлі позує у цікавій локації на зйомках їхнього сімейного реаліті-шоу про родину Кардаш'ян. Перед камерою модель з'явилася у вузькій сукні, яка буквально огортає всі її соковиті форми і навіть рука. А на ногах красуні чоботи на шпильках у тон поряд. Волосся Кайлі зібране в елегантну зачіску, а на її обличчі яскравий макіяж доповнюють образ стильні аксесуари.
У підписі до публікації Дженнер написала: "День на зйомках". А шанувальники ту ж саму почали обговорювати фото в коментарях, засинаючи дівчину компліментами: "Вогонь-матуся", "Приголомшлива", "Красуня", "О, привіт, красуня", "Стильна", "Я так сильно тебе люблю!", "Нам потрібно більше серій з тобою", "Ти приголомшлива", "Красуня".
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