Популярна американська модель Кайлі Дженнер, яка нещодавно народила другу дитину, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова поділилася чарівними кадрами зі зйомок, на яких постала у спокусливому образі.

На нових фотографіях Кайлі позує у цікавій локації на зйомках їхнього сімейного реаліті-шоу про родину Кардаш'ян. Перед камерою модель з'явилася у вузькій сукні, яка буквально огортає всі її соковиті форми і навіть рука. А на ногах красуні чоботи на шпильках у тон поряд. Волосся Кайлі зібране в елегантну зачіску, а на її обличчі яскравий макіяж доповнюють образ стильні аксесуари.

У підписі до публікації Дженнер написала: "День на зйомках". А шанувальники ту ж саму почали обговорювати фото в коментарях, засинаючи дівчину компліментами: "Вогонь-матуся", "Приголомшлива", "Красуня", "О, привіт, красуня", "Стильна", "Я так сильно тебе люблю!", "Нам потрібно більше серій з тобою", "Ти приголомшлива", "Красуня".

Нагадаємо, "Чому б не випускати": Цимбалюк із "Кріпосної" несподівано висловився про виїзд чоловіків за кордон.

Як повідомляла Politeka, "Таблетка позитиву": Горбунов заінтригував українців своєю новою роботою, фото.

Також Politeka писала, що "Приємно та корисно": колишня дружина Потапа Горова розказала і показала, з ким любить цілуватися.