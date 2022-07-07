Популярная американская модель Кайли Дженнер, которая не так давно родила второго ребенка, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная поделилась очаровательными кадрами со съемок, на которых предстала в соблазнительном образе.

На новых фотографиях Кайли позирует в интересной локации на съемках их семейного реалити-шоу о семье Кардашьян. Перед камерой модель появилась в узком бежевом платье, которое буквально окутывает все ее сочные формы и даже рука. А на ногах красотки сапоги на шпильках в тон наряду. Волосы Кайли собраны в элегантную прическу, а на ее лице яркий макияж, дополняют образ стильные аксессуары.

В подписи к публикации Дженнер написала: "День на съемках". А поклонники ту же принялись обсуждать фото в комментариях, засыпая девушку комплиментами: "Огонь-мамочка", "Потрясающая", "Красотка", "О, привет, красотка", "Стильная", "Я так сильно тебя люблю!", "Нам нужно больше серий с тобой", "Ты потрясающая", "Красотка".

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