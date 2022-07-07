Популярний український актор, зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який на своєму творчому фронті допомагають армії, поділився у своєму мікроблозі в Instagram думкою щодо заборон на виїзд чоловіків за кордон.

За словами Тараса, зараз українці по всьому світу, за кордон виїхали багато жінок з дітьми, тоді як їхні чоловіки залишаються в Україні. На думку актора, багато хто взагалі не повернеся назад і через це розпадеться безліч українських сімей.

"Чому б не випускати чоловіків, які не в лавах ЗСУ, за кордон у свої сім'ї на обмежений термін – 1-2 тижні? Далі є цілий пласт українських професіоналів, які раніше/до війни за кордоном заробляли гроші не лише для своїх сімей, але і для України. Наразі ці чоловіки сидять удома. Думаю, можна було б врегулювати режим виїзду та повернення під час обставин воєнного часу", - поділився Цимбалюк.

Також артист назвав дивною заборону на взагалі будь-які переміщення чоловіків навіть Україною. "Ще більше зараз дивно закрити ВСІХ чоловіків за своїми населеними пунктами (за пропискою) і випускати тільки з дозволу військкомату", - написав актор.

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