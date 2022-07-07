Популярний український телеведучий, шоумен та кінопродюсер Юрій Горбунов, який з початку війни залишається в Україні та допомагає армії, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував на своїй сторінці афішу свого нового фільму та запросив українців до кінотеатрів.

За словами Юрія, цей фільм – продовження пригод його персонажів зі "Скаженого весілля". Продюсер вважає, що зараз подібні комедійні кінострічки дуже потрібні українцям, щоб відволіктися та зарядитися позитивними емоціями. При цьому він наголосив, що частину коштів від продажу квитків спрямують на підтримку ЗСУ, а для самих захисників квитки будуть безкоштовними.

"Це та рятівна пігулка позитиву, яка так необхідна зараз усім! Можливість відволіктися, зарядитися енергією та з новою силою продовжувати робити все для нашої великої Перемоги! Частина виручених коштів піде на підтримку ЗСУ, на сеансах будуть спеціальні лави безкоштовних місць для наших Захисників! Ну і звичайно це можливість підтримати кіноіндустрію, у такі важкі для всіх нас часи! Чекаємо на вас!", - написав Горбунов.

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