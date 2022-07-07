Популярна продюсер та колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівними кадрами із поцілунками та привітала з Днем поцілунків.

На фотографіях, які опублікувала Ірина, можна побачити її милі поцілунки з найближчими – донькою Наталкою, сином Андрієм, з мамою та татом і навіть із Надею Дорофєєвою.

У підписі до публікації Горова розповіла про значення поцілунків у її житті: "Під час поцілунку відбувається магія: магія любові, ніжності та турботи. Це солодке почуття метеликів усередині та піднесення над землею, яке дарує нам інша людина і яке даруємо ми своїм другим половинкам, дітям, батькам та друзям. Цілуватися не тільки дуже приємно, а й корисно. Я вітаю всіх зі Всесвітнім днем ​​поцілунку і бажаю, щоб кожного дня вас завжди цілували яскравими, душевними, добрими, щирими, справжніми, чарівними та неповторними поцілунками".

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