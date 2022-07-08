Як пише Politeka.net , актриса та колишня "Холостячка" опублікувала кілька повідомлень в Інстаграм після скандалу з учасниками "Дизель шоу". Вона вирішила поділитись своїми переживаннями після всього.

«Доброго ранку, друзі! Сьогодні ми нарешті поїдемо додому. Якщо чесно, я планувала повністю поринути у ці відчуття. Хотілося порефлексувати саме на цю тему, але я вже звикла, що всесвіт має інші плани. За останні кілька днів мені вдалося ближче познайомитися з реальністю, в якій мешкає величезна кількість жінок в Україні» - пише Ксенія.

Нагадаємо, нещодавно Крутоголов гордовито висловився і про Ксенію. Не залишився осторонь і колишній Мішин - Олександр Еллерт. Він прокоментував публікацію продюсера "Дизель шоу" Олександра Бланара. Адже той висловився образами у бік Ксенії.

"У людини в лобовій частині мозку розташовуються такі центри, які відповідають за вміння писати і розмовляти. Еллерт у себе на сторінці.

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Нагадаємо, Хіменес-Браво вирушив на прогулянку улюбленим містом в Україні.

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