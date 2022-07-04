Ближе к обеду улицы были наполнены людьми. Все гуляют, попивают охлаждающие напитки на летних террасах, дети играют в фонтане – жизнь кипит.

Как сообщает Politeka.net, 50-летний телеведущий, судья кулинарного шоу "Мастер шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво недавно стал приглашенным судье в польском аналоге кулинарного шоу "Мастер Шеф". Сегодня он сообщил в Инстаграм, что уже приехал в Украину и поделился трогательным обращением.

Так, Эктор Хименес-Браво признался, что где бы ни был, сколько бы красот ни видел - красивее Украины трудно найти. Сейчас он пребывает во Львове и специально проснулся раньше, чтобы пройтись по пустынному городу. Именно Львов является одним из его любимых украинских городов.

"Это мое любимое время для прогулки. Никого нет и можно зайти на утреннюю службу, послушать, как поет хор. А какая во Львове архитектура! Тысячи раз здесь был, но каждый раз влюбляюсь в городе все больше и больше", - признался Эктор Хименес-Браво.

Он также рассказал, что ближе к обеду улицы были наполнены людьми. Все гуляют, попивают охлаждающие напитки на летних террасах, дети играют в фонтане – жизнь кипит.

"И на минутку кажется вроде бы все как раньше. Но сейчас не как раньше – война. Она здесь и она рядом, всегда дышит в спину. Воздушные тревоги возвращают в реальность. Каждый раз слыша сирену – у меня сжимается сердце", - добавил Эктор Хименес-Браво.

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.