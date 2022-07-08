Как пишет Politeka.net, актриса и бывшая "Холостячка" опубликовала несколько сообщений в Инстаграм после скандала с участниками "Дизель шоу". Она решила поделиться своими переживаниями после всего.

«Доброго утра, друзья! Сегодня мы наконец-то поедем домой. Если честно, я планировала полностью погрузиться в эти ощущения. Хотелось порефлексировать именно на эту тему, но я уже привыкла, что у вселенной другие планы. За последние несколько дней мне удалось ближе познакомиться с реальностью, в которой живет огромное количество женщин в Украине» - пишет Ксения.

Напомним, недавно Крутоголов надменно высказался и о Ксении. Не остался в стороне и бывший Мишиной - Александр Эллерт. Он прокомментировал публикацию продюсера "Дизель шоу" Александра Бланара. Ведь тот высказался оскорблениями в сторону Ксении.

"У человека в лобной доле мозга располагаются такие центры, отвечающие за умение писать и разговаривать.И вот прочёл я то, что он написал и не могу понять, у этого алёши нет этих центров? или нет мозга? или жара?", - написал Эллерт у себя на страничке.

Также Politeka писала, что скандал вокруг "Дизель шоу" набирает обороты, Крутоголов резко ответил Мишиной

Напомним, Хименес-Браво отправился на прогулку по любимому городу в Украине.

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