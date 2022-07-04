Как сообщает Politeka.net, у ведущего Владимира Остапчука и его жены Кристины Горняк есть дом под Киевом, который он начал строить еще до вторжения рф. Они с супругой решили достроить этот дом, поскольку планируют оставаться в Украине и верят в ВСУ.
Кристина Горняк в Инстаграм показала несколько кадров из их пока еще недостроенного жилища.
Пара показала несколько фотографий их дома мечты и рассказала о ближайших планах. Сейчас уже закончили балконы и почти полностью фасад. Сейчас будут делать плитку вокруг дома и решать какую плитку делать на террасу. Вот-вот они начали штукатуристь дом и запускать мастеров на электрику, сантехнику. Также возле их домика уже высажены деревья и зацвела лаванда.
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"Наш дом. Каждый раз приезжаем в дом и я не могу не нарадоваться. С каждым днем оно будет все больше вырисовываться. Очень класно, что наш дом герметичен и даже в такую жару она не ощущается. Стены уже подсыхают, потому скоро будем делать ремонт", - рассказала Кристина Горняк.
Напомним, что жена ведущего "Маски" Остапчука пожаловалась на свое самочувствие.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука заявила о внутренних изменениях.
Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука впечатлила видом в платье с вырезами.