Після скандалу з невиплатою зарплат, у якому було замішано навіть актрису Ксенію Мішину, у "Дизель шоу" спалахнув новий скандал. Щоправда, цього разу жартівливий, просто на сцені. На сторінці проекту в Instagram опублікували відео, як актриси студії, стоячи на сцені, "пісочать" своїх колег-чоловіків за те, що ті не привітали їх нормально з 8 березня. Очевидно, цей номер готувався до випуску ще у березні та був приурочений до Жіночого дня.

У ролику "Дизель шоу" Яна Глущенко, Вікторія Булітко та інші актриси влаштували розбір польотів колегам-чоловікам. Жінок обурило, що їх не привітали зі святом за глядачів зі сцени. Чоловіки, в свою чергу, трохи розгубилися, але пообіцяли привітати дам після концерту.

У підписі до публікації йдеться: "Неймовірний скандал у "Дизель Шоу"! Хлопці "затиснули" подарунки для дівчат до 8 Березня! Не дивно, що їхньому обуренню тоді не було межі. Цікаво, як реабілітувалися наші чоловіки? Тоді дивіться цей номер у прем'єрному випуску" , який ми записали 23 лютого, шукайте його на нашому ютуб-каналі "Дизель Студіо"!".

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