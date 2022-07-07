После скандала с невыплатой зарплат, в котором была замешана даже актриса Ксения Мишина, в "Дизель шоу" вспыхнул новый скандал. Правда, на этот раз шуточный, прямо на сцене. На странице проекта в Instagram опубликовали видео, как актрисы студии, стоя на сцене, "песочат" своих коллег-мужчин за то, что те не поздравили их нормально с 8 марта. Очевидно, этот номер готовился к выпуску еще в марте и был приурочен Женскому дню.

В ролике "Дизель шоу" Яна Глущенко, Виктория Булитко и другие актрисы устроили разбор полетов коллегам-мужчинам. Женщин возмутило, что их не поздравили с праздником при зрителях со сцены. Мужчины в свою очередь немного растерялись, но пообещали поздравить дам после концерта.

В подписи к публикации говорится: "Невероятный скандал в "Дизель Шоу"! Ребята "зажали" подарки для девушек до 8 Марта! Неудивительно, что их возмущению тогда не было предела. Интересно, как реабилитировались наши мужчины? Тогда смотрите этот номер в премьерном выпуске, который мы записали 23 февраля. Ищите его на нашем ютуб-канале "Дизель Студио"!".

Напомним, "Почему бы не выпускать": Цымбалюк из "Крепостной" неожиданно высказался о выезде мужчин за границу.

Как сообщала Politeka, "Таблетка позитива": Горбунов заинтриговал украинцев своей новой работой, фото.

Также Politeka писала, что "Приятно и полезно": бывшая жена Потапа Горовая рассказала и показала, с кем любит целоваться.