Популярна українська співачка Мішель Андраде, яка нещодавно разом із Позитивом пішла з продюсерського центру Потапа та Ірини Горової, повністю змінивши співпрацю, поділилася у своєму Instagram першими успіхами. Як відомо, після відходу від продюсера, Мішель, Позитив та Аліна Паш записали спільну пісню "Перед світанком", яка дуже сподобалася українцям.

На своїй сторінці Андраде опублікувала кілька спокусливих фото, зроблених у цікавій локації. На знімках артистка позує у білому костюмі, який складається з короткого топіка та широких штанів у спортивному стилі. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Мішель розповіла про успіх нової пісні: "Друзі! Дякую вам за ваші відгуки про наше тріо "Перед світанком"! Це наш перший реліз у новому форматі співпраці з @mozgientertainment. Ділимося проміжними результатами Digital Distribution: "Перед рассветом" – найпопулярніший трек серед свіжих прем'єр українських та світових виконавців: найкращі з найкращих у добірці "Українські хіти 2022‎". "Перед світанком" на обкладинці плейлиста Top Hits.

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