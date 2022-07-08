Як повідомляє Politeka.net , популярний український телеведучий, шоумен та кінопродюсер Юрій Горбунов, який з початку війни залишається в Україні, зміг поспілкуватися з парамедиком "Тайрою". Її нещодавно звільнили з полону окупантів, тож жінці є що розповісти українцям.

У студії ранкового шоу — парамедик Юлія Паєвська, вона ж «Тайра» розповіла про пережите, у російському полоні вона провела три місяці.

Фото з жінкою поділився у своєму Інстаграм та Юрій Горбунов, якого вразила мужність та сміливість Юлії.

«Незламна Юлія Паєвська, командир «ангелів» сьогодні була гостею «Сніданку»! Парамедик, яка три місяці була у російському полоні! Розповіла про всі пережиті жахи, про те, як вдалося вижити і не зламатися, про підтримку сім'ї та держави! А також про свої плани на майбутнє! Хто не побачив, дивіться на нашому youtube!!» – висловився артист.

Ми писали також, Тайра розповіла, що росіяни тримають українських полонених у нелюдських умовах. Зазвичай, це маленькі камери, які не пристосовані до такої кількості людей. Орки вибрали надтвердий режим утримання, що не дозволяє людям навіть відпочити в камері, постійно вмикали світло.

Крім того, ворог постійно брехав полоненим, розповідаючи про те, що українська влада втекла, а російські війська вже беруть Харків та Дніпро. Тому було дуже тяжко психологічно, але Юлії допомогло те, що вона практикувала йогу.

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