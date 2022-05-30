Популярний український телеведучий, шоумен і кінопродюсер Юрій Горбунов, який нещодавно побував на Каннському кінофестивалі, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав фото з Києва, присвятивши його Дню міста, а також здивував одкровенням про столицю.

На новій фотографії Юрій зображений разом зі своєю дружиною – телеведучою Катею Осадчою. Схоже фото телезірка опублікувала і на своїй сторінці в соцмережі. Схоже, пара вийшла прогулятися по місту в святковий день. На знімку вони позують в центрі Києва в білосніжних нарядах.

У підписі до фотографії Горбунов написав: "Києве мій! Тобі 1540 років! Ти стільки всього бачив і пережив! Сьогодні ти знову поранений, але такий же величний і могутній, і красивий! Тут я зустрів свою любов! Тут народилися мої діти!! Тут наша історія і наше майбутнє! З Днем народження наша столиця!". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нове фото телеведучого, засинаючи його з дружиною привітаннями і компліментами.

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