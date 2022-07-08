Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий, шоумен и кинопродюсер Юрий Горбунов, который с начала войны остается в Украине, смог пообщаться с парамедиком "Тайрой". Ее недавно освободили из плена оккупантов, поэтому женщине есть что рассказать украинцам.

В студии утреннего шоу — парамедик Юлия Паевская, она же «Тайра», рассказала о пережитом, в российском плену она провела три месяца.

Фото с женщиной поделился в своем Инстаграм и Юрий Горбунов, которого впечатлило мужество и смелость Юлии.

«Несокрушимая Юлия Паевская, командир «ангелов» сегодня была гостьей «Сніданку»! Парамедик, которая три месяца была в русском плену! Рассказала обо всех пережитых ужасах, о том, как удалось выжить и не сломаться, о поддержке семьи и государства! А также о своих планах на будущее!! Кто не увидел, смотрите на нашем youtube!!» - высказался артист.

Мы писали также, Тайра рассказала, россияне держат украинских пленных в бесчеловечных условиях. Обычно это маленькие камеры, которые не приспособлены к такому количеству людей. Орки выбрали сверхжесткий режим содержания, что не позволяет людям даже отдохнуть в камере, постоянно включали свет.

Кроме того, враг постоянно лгал пленным, рассказывая о том, что украинские власти сбежали, а российские войска уже берут Харьков и Днепр. Потому было очень тяжело психологически, но Юлии помогло то, что она практиковала йогу.

Напомним, что Горбунов удивил неожиданным откровением.

Как сообщала Politeka, Горбунов поразил украинцев кадрами из больницы.

Также Politeka писала, что Горбунов от души высмеял слова пропагандистов об украинских корнях Байдена.