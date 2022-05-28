Відомий український телеведучий Юрій Горбунов разом з дружиною Катею Осадчою активно пддержівает країну в її боротьбі проти путінської агресії і його "другої армії" світу. Артисти також люблять висміяти дивакуваті заяви пропагандистів.

Так, цього разу російські пропагандисти з'ясували, чому США так активно постачає Україні зброю і фінансову допомогу. Виявилося, що Байден ... українець! На думку росЗМІ, Байден-нащадок засновників Запорізької Січі Вишневецького Байди.

"Батько наш Байден, значить!"- іронічно підмітив Горбунов.

У мережі підтримують: "обидва-на! А ми не знали!; Всі дороги ведуть в Україну🔥 🔥 🔥; а хто сумнівався? 😂 ; А Байден знає свій родовід 😂?; Батько наш Бандера, Україна мати 😂; уявляю як сам Байден охрін, від цієї інформації😂; я не можу🤣 просто "тупий та ще тупіший"; історія людства сталася від України😄 🇺 🇦 🇺 🇦 🇺 🇦».

Також раніше Юрій Горбунов разом з дружиною Катею Осадчою побували на Каннському кінофестивалі. Пара стала ведучими благодійного вечора в рамках фестивалю, на якому збирали кошти для допомоги українській армії. Крім того, вони розповідали присутнім про те, що робить російська армія в Україні. Кадри з заходу Горбунов показав у своєму Instagram.

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