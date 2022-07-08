Популярний український шеф-кухар та переможець шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко, який нещодавно став найкращим фуд-блогером, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Цього разу кулінар виклав апетитне відео з унікальним яворівським пирогом, а на своїй сторінці поділився посиланням на рецепт.

За словами Євгена, він дізнався, що Україна додала до своєї культурної спадщини 21 елемент. "Це ніби поставити щит на свою душу, щоб російська рука не змогла до неї доторкнутися. А коли спробує – їй хана. Борщ її вже добряче підпалив", - зазначив кухар.

Він порекомендував українцям подивитися та вивчити цей список культурної спадщини України. А також запропонував приготувати незвичайний яворівський пиріг.

"Один рецепт звідти я навіть можу вам зараз дати - яворівський пиріг. Прекрасна штука. Можна їсти з борщем, а можна наступного дня обсмажити і мастити в холодну сметану. Приготувати той пиріг - ваше завдання. Я наполягаю. Тому що готуєте українське - даєте українській культурі жити та поширюватися. Посилання на рецепт у профілі", - написав Клопотенко.

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