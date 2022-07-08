Популярный украинский шеф-повар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который недавно стал лучшим фуд-блогером, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз кулинар выложил аппетитное видео с уникальным яворовским пирогом, а на своей странице поделился ссылкой на рецепт.

По словам Евгения, он узнал, что Украина добавила к своему культурному наследию 21 элемент. "Это будто бы поставить щит на свою душу, чтобы русская рука не смогла к ней прикоснуться. А когда попробует – ей хана. Борщ ее уже изрядно поджег", - отметил повар.

Он порекомендовал украинцам посмотреть и изучить этот список культурного наследия Украины. А также предложил приготовить необычный яворовский пирог.

"Один рецепт оттуда я даже могу вам сейчас дать – яворовский пирог. Прекрасная штука. Можно есть с борщом, а можно на следующий день обжарить и макать в холодную сметану. Приготовить тот пирог – ваша задача. Я настаиваю. Потому что готовите украинское – даете украинской культуре жить и распространяться. Ссылка на рецепт в профиле", - написал Клопотенко.

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