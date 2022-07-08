Співачка поділилася відвертим постом у своєму інстаграмі. Як відомо, Попова народилася у Кривому Розі та вперше прославилася завдяки шоу «Х-Фактор». Наприкінці 2020 року Ксенія дебютувала в новому складі групи ВІА Гра і якийсь час виступала, зокрема, і в Росії.

При цьому дівчина остаточно не переїхала з України, а з початку повномасштабного вторгнення різко засудила росію та регулярно публікувала Сторіз на підтримку ЗСУ. Але весь цей час Попова не розповідала, де вона і що з нею.

У новому посту співачка вперше розповіла, як почалася для неї війна.

«24 лютого, о 5 ранку, мені зателефонувала мама і тремтячим голосом, зі сльозами промовила: «Доню, я можу бути без зв'язку, нас бомбять. Я така рада, що ти не в Києві». На той момент все звалилося…», - згадує Попова.

За її словами, на той момент вона була в Казахстані, куди приїхала на пару днів, а в результаті залишилася на два місяці.

«Усі два місяці намагалася себе відволікти чимось, я намагалася перестати нескінченно плакати і думати про те, що я можу більше ніколи не побачити своєї сім'ї, друзів, і що в мене більше немає вдома. Я намагалася щосили займати себе звичним способом життя», - зізналася Ксенія.

Вона також поділилася знімками, які зробила до Алма-Ати.

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