Певица поделилась откровенным постом в своем Инстаграм. Как известно, Попова родилась в Кривом Роге и впервые прославилась благодаря шоу «Х-Фактор». В конце 2020 года Ксения дебютировала в новом составе группы ВИА Гра и какое-то время выступала в том числе и в россии.

При этом девушка окончательно не переехала из Украины, а с начала полномасштабного вторжения резко осудила россию и регулярно публиковала Сториз в поддержку ВСУ. Но все это время Попова не рассказывала о том, где она и что с ней.

В новом посте певица впервые рассказала, как для нее началась война.

«24 февраля, в 5 утра, мне позвонила мама и дрожащим голосом , со слезами произнесла: «Доченька, я могу быть без связи, нас бомбят. Я так рада, что ты не в Киеве». В тот момент всё рухнуло…», - вспоминает Попова.

По ее словам, на тот момент она была в Казахстане, куда приехала по работе на пару дней, а в результате осталась на два месяца.

«Все два месяца пыталась себя отвлечь чем-то, я пыталась перестать бесконечно плакать и думать о том, что я могу больше никогда не увидеть свою семью, друзей, и что у меня больше нет дома. Я старалась изо всех сил занимать себя привычным образом жизни», - призналась Ксения.

Она также поделилась снимками, которые сделала в Алма-Аты.

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