Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская осталась в стране несмотря на обстрелы, как и большинство украинцев. Артистка поддерживает страну и активно освещает ситуацию, а также занимается волонтерством.

«Город Герой БУЧА!🇺🇦 Бучанцы…Они прошли настоящий ад…Эти люди все потеряли, живут во временных домиках, которые предоставили наши польские партнеры…Но самое главное – не потеряли жажду жизни!

Это был незабываемый вечер! Спасибо сердечно за эти эмоции, теплые объятия, за вашу несгибаемость! Поклоняемся вам, дорогие наши!» - пишет под кадрами Ольга.

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«Выстоим! 💪🏼; Оля, вы душа❤; Ребята, вы прекрасны! Понимаете дух! Музыка всегда для души… Лечит. Каждый на своем фронте ✋; Я вас обожаю!!!❤; До слез ❤ благодарим Вас за ваше большое сердце🙏; Слезы и радость, спасибо большое, что поддерживаете👏; Оля, как красиво! Спасибо!».

Также впервые за несколько месяцев Ольга также занялась работой в театре и позволила себе немного расслабиться во время поездок по украинским городам. Удалось впечатлить актрисе и своей внешностью на выставке.

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